PSG : les vérités de Xavi Simons sur son mercato inattendu

C’est l’une des opérations les plus inattendues de ce mercato estival 2023. Parti du Paris Saint-Germain il y a un an pour s’émanciper au PSV, Xavi Simons (20 ans) avait fait le bon choix. De retour au pays, le jeune attaquant a signé une saison 2022/2023 de fort belle facture (22 buts, 12 passes décisives en 48 matches). Mais alors que le PSV pensait le retenir, Simons a accepté de revenir au Paris Saint-Germain.

Le club de la capitale a activé sa clause de rachat de 6 M€, avant de blinder le Batave jusqu’en 2027. Mais alors qu’on le pensait de retour au Parc des Princes, Simons a été prêté dans la foulée au RB Leipzig. Un choix judicieux qui permettra au joueur de s’aguerrir au sein d’un club ambitieux. Ses débuts en Allemagne en attestent (2 buts, 3 passes décisives en 4 matches). Mais en Hollande, beaucoup se demandent encore pourquoi le natif d’Amsterdam a décidé de quitter le PSV.

Simons vise le haut niveau

Interrogé par le journal AD, Simons a donné sa réponse. « Van Nistelrooy est parti et des doutes surgissent. J’y ai soigneusement réfléchi avec ma mère, mon frère et mon agent et la conclusion était qu’il valait mieux que je fasse un pas en avant. Van Nistelrooy est celui qui m’a amené sur ce podium. J’ai toujours eu confiance en moi. On veut travailler avec quelqu’un comme ça en tant que jeune joueur. Mais même s’il avait continué, je ne sais pas si je serais resté. » S’il jure avoir pris cette décision uniquement pour évoluer dans une équipe plus ambitieuse que le PSV, Xavi Simons a également expliqué pourquoi il a choisi de ne pas retenter tout de suite sa chance au PSG.

« Il y avait déjà des discussions avec des clubs avant le match contre l’AZ (le dernier de la saison dernière, ndlr), via mon agent. Par la suite, de nombreux coaches vous appellent eux-mêmes, ils vous expliquent leur projet et vous disent ce qu’ils pensent de vous. L’entraîneur de Leipzig me voulait tellement et j’ai tout de suite aimé le projet du club. Tous les autres clubs : je leur suis reconnaissant d’avoir pris le temps de m’appeler, mais Leipzig s’est démarqué. L’aspect sportif était numéro un dans mon choix. Je ne voulais pas faire un grand pas en avant après le PSV. Ce n’est pas sage. Je pense que Leipzig peut être une étape intermédiaire. Si je joue ici, quelque chose d’encore plus grand viendra naturellement. Mon ambition est d’atteindre un jour le plus haut niveau du football. C’est ce dont je rêve. » Et jusqu’à présent, ses choix ont toujours payé.