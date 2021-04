Juventus : Andrea Pirlo valide et soutient la Super League

La Juventus fait partie des clubs fondateurs de la Super League, qui a fait couler tant d'encre et animé les réseaux sociaux au cours des dernières heures. Forcément, la prise de position de son entraîneur, Andrea Pirlo, se faisait attendre. D'autant plus que le président de la Vieille Dame, Andrea Agnelli, désormais ex-président de l'ECA (association européenne des clubs) a été nommé vice-président de la Super League. Présent ce mardi en conférence de presse avant la rencontre entre la Juve et Parme (mercredi, 20h45), le technicien italien a été dans le sens de ce projet révolutionnaire.

«Ce n'est encore qu'un projet, notre présent est de viser une place en Ligue des Champions. Le président est venu nous parler du projet ce matin (mardi). Nous savons notre que notre président est en première ligne, l'un des acteurs du projet, mais nous devons penser au présent, la qualification en C1. C'est un développement pour le monde du football. Il y a eu beaucoup de changements ces dernières années, la Ligue des Champions a changé, la façon de jouer au football a changé, les règles ont changé. C'est une nouveauté, je ne suis pas le mieux placé pour tout détailler. Nous sommes confiants, nous avons un président avant-gardiste. Il vous expliquerait mieux les détails que moi, il est mieux placé pour le faire», a ainsi lâché Andrea Pirlo devant la presse. Il s'agit de l'un des rares acteurs de la planète football à se positionner de la sorte au sujet de la Super League. Pep Guardiola a par exemple affiché sa ferme opposition à ce projet.