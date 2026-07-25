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L’avis de Davide Ancelotti sur l’arrivée de Zidane à la tête des Bleus

Par Allan Brevi
1 min.
Zinédine Zidane @Maxppp

Alors qu’il s’apprête à entamer la saison 2026-2027 à la tête du LOSC, Davide Ancelotti s’est confié dans un entretien accordé à L’Équipe. Le fils de Carlo Ancelotti est notamment revenu sur plusieurs sujets, dont le cas de Zinédine Zidane, qui prendra prochainement la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. L’entraîneur lillois a ainsi livré son regard sur l’arrivée de la légende française sur le banc des Bleus.

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« Je connais Zizou depuis mes 8 ans, car il était joueur de mon père à la Juve », a rappelé d’abord Davide Ancelotti, qui l’a ensuite côtoyé de près lorsque ce dernier était l’adjoint de son père au Real Madrid. « Tu voyais déjà que les joueurs avaient beaucoup de respect pour lui. C’est quelqu’un de très humble, qui ne parle pas beaucoup, mais toutes les fois qu’il parle, tout le monde l’écoute. Il a beaucoup d’aura, de charisme. Après Deschamps, c’est le meilleur successeur que l’équipe de France pouvait rêver d’avoir », a déclaré le technicien de 37 ans.

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