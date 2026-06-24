CdM 2026 : le silence de la FIFA face à une tendance sexiste générée par IA

Des vidéos générées par intelligence artificielle montrant de fausses supportrices brésiliennes, japonaises, allemandes, mexicaines ou encore argentines dans les tribunes de la Coupe du Monde 2026 circulent massivement sur les réseaux sociaux depuis le début du tournois. Présentées comme des scènes captées en plein match, elles exploitent des stéréotypes féminins et des mises en scène ultra-réalistes pour gagner en viralité, alors même qu’aucune de ces femmes n’existe. Une tendance qui, au passage, interroge sur la banalisation de contenus sexistes produits par IA dans l’écosystème du football. Plusieurs indices permettent d’identifier la supercherie : chronomètres figés à l’écran, habillages TV incohérents avec les matchs réels issus d’anciennes compétitions, logos de chaînes mal attribués, ou encore voix de commentateur artificielle.

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Cameraman: "I found the real highlight". 🤣



Via: Insta - thechiaracleo pic.twitter.com/nOjo54fOPK — World Cup 2026 (@ofootball__) June 14, 2026

Face à cette vague virale, le silence de la FIFA surprend et alimente les critiques sur les réseaux sociaux. Alors que ces contenus utilisent l’image de la Coupe du Monde et brouillent la frontière entre réel et faux, l’absence de réaction claire de l’instance dirigeante contribue à laisser s’installer une forme de confusion et à dégrader l’image de la compétition, qui plus est dans un sport où le blocage de contenus est souvent très rapide pour d’autres situations. Pour certains observateurs, ces dérives numériques participent désormais à une mauvaise publicité autour du tournoi. A noter que selon une étude de Grand View Research, ce nouveau marché lucratif devrait peser aux alentours de 46 milliards à l’horizon 2030.