La Liga risque de perdre très gros après la polémique de Kylian Mbappé et la Chine

Les propos de Kylian Mbappé sur Mao Zedong, qualifié de «dictateur chinois», font l’objet d’une crise diplomatique. Plusieurs marques chinoises ont décidé de lâcher l’attaquant. Après le joueur, le Real Madrid et la Liga se sont excusés. Javier Tebas a même rencontré en urgence l’ambassadeur de Chine en Espagne après que le pouvoir à Pékin a décidé de suspendre en partie la diffusion du championnat espagnol.

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C’est la preuve que l’heure est grave. Il faut dire que le marché chinois représente un montant important des revenus globaux du football ibérique. Selon AS, la vente des droits de diffusion de la Liga est d’environ 50 M€ par an. Ce chiffre grimpe encore si on y ajoute les différents partenariats, des accords de formation entre les deux fédérations et de certains clubs entre eux. Les pertes pourraient atteindre jusqu’à 100 M€ par saison.