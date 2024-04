Le FC Barcelone a déjà d’autres pistes pour Ansu Fati

La saison en prêt d’Ansu Fati prend une mauvaise tournure. Malgré quelques bons matchs lors des premiers mois, l’ailier de 21 ans perd du terrain et la confiance de Roberto De Zerbi. Depuis février, il joue de moins en moins (9 apparitions toutes compétitions confondues, dont 2 titularisations, avec aucun but ni aucune passe décisive) et déçoit la plupart du temps. Il ne fait plus de doute que Brighton ne tentera pas un second prêt, et encore moins une offre d’achat définitif. Fati retournera au Barça cet été.

Jorge Mendes n’attend pas le mercato pour activer ses réseaux. L’agent de l’international espagnol (10 sélections, 2 buts) tente de lui trouver une porte de sortie en vue de la saison prochaine et tient déjà quelques pistes à en croire Sport. Trois équipes espagnoles, dont Séville et Valence, sont intéressées mais assurent que le salaire du joueur est trop important. En clair, le Barça devra combler la différence. La Liga est le championnat privilégié par le joueur et son entourage, convaincus qu’il s’agit du meilleur endroit pour lui permettre de retrouver ses meilleures sensations. Wolverhampton, où Mendes fait la pluie et le beau temps, s’est aussi signalé pour l’attirer.