Les plans d’avenir de Jean-Michel Aulas

C’est un énorme tremblement de terre, pour l’OL mais aussi pour le football français. Après 36 ans à la tête de l’OL, Jean-Michel Aulas n’est plus président du club rhodanien. Il a été remplacé par John Textor, propriétaire de l’Olympique Lyonnais depuis décembre dernier. La fin de la plus belle page de l’histoire lyonnaise… Que fera Aulas maintenant ?

Le fondateur de l’éditeur de logiciel Cegid, qu’il a lâché en 2016, n’a pas l’intention de profiter d’une retraite paisible au soleil. Clairement pas. Malgré ses 74 ans, le désormais président d’honneur de l’OL a envie de continuer dans le monde du football. Il a désormais un objectif en tête, comme il l’avait fait savoir dans un entretien publié en janvier dernier : s’impliquer dans le football féminin. Il y a quelques mois seulement, il avait d’ailleurs pris la tête d’une commission visant à professionnaliser au maximum le foot français en France.

Le foot féminin, son objectif

«La présidence de la FFF ? J‘ai été interpellé. J’ai répondu qu’il n’y avait qu’un seul poste qui m’intéressait, c’est celui de président de la Ligue féminine qu’on est en train de construire. Le développement du football féminin et les sujets d’équité sont à la mesure de mes ambitions et non pas un poste de président de la FFF», avait-il ainsi lancé à France Info.

A la mi-avril, il avait présenté, aux côtés du président intérimaire de la FFF, Philippe Diallo, un plan allant dans le sens du développement du football féminin. La volonté d’Aulas est «de permettre à la D1 de retrouver une légitimité par l’audience, l’affluence et l’image de marque». Et en tant que président d’honneur de l’OL, nul doute qu’il aura tout de même encore un peu de travail avec le club qu’il a mené au sommet, notamment dans un rôle d’ambassadeur et de relations institutionnelles et publiques. Autant dire que la retraite, ce n’est pas pour tout de suite !