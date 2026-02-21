OL : 4 clubs de Premier League veulent déjà tenter l’énorme coup Pavel Sulc

Si l’effet Endrick a braqué les projecteurs sur l’OL depuis cet hiver, les clubs européens n’ont pas attendu l’arrivée du Brésilien pour scruter les performances de Pavel Sulc. Arrivé cet été du Viktoria Plzen contre 7,5 millions d’euros, le Tchèque s’est vite affirmé comme la belle surprise du début de saison lyonnais. Pas un hasard s’il est aujourd’hui le meilleur buteur rhodanien.

Avec déjà 13 buts marqués, pour 7 passes décisives, le milieu de terrain de 25 ans a pris une dimension qu’on ne lui soupçonnait pas lors de sa signature. Récemment, Sulc avait déclaré dans un entretien accordé à L’Équipe : «je rêvais d’aller à l’étranger, parce que la Tchéquie est un petit pays de football (…) Aujourd’hui je suis à Lyon, où je suis très heureux et engagé à 100 % dans le projet. Alors mon rêve a toujours été la Premier League mais je sais que j’ai encore besoin de prendre un peu de muscle.»

L’Atlético de Madrid aussi sur le coup

À ce rythme, l’opportunité pourrait se présenter plus vite que prévu. Comme le révèle le Daily Mail, quatre clubs de Premier League suivent attentivement l’international tchèque (18 sélections, 4 buts). Tottenham, actuel 16e du championnat, ainsi qu’Aston Villa, 3e, font partie des prétendants. L’été dernier, Sulc était déjà suivi pr le club situé à Birmingham, mais les dirigeants anglais avaient préféré prendre leur temps et le voir d’abord performer dans un championnat plus relevé.

Toujours selon le Daily Mail, Leeds et Nottingham Forest, habitué à recruter en Ligue 1 ces derniers mois (Kalimuendo, Bakwa…) seraient également sur le coup. Il faudra aussi suivre les intentions de l’Atlético de Madrid, qui surveille le dossier de près. D’après le média britannique, l’OL aurait fixé le prix de son joueur à hauteur de 50 millions d’euros, lui qui est sous contrat jusqu’au 30 juin 2029. Affaire à suivre.