Auxerre : Michel Pineda est décédé

Le football français et espagnol est en deuil. Michel Pineda, ancien attaquant franco-espagnol passé notamment par l’AJ Auxerre, l’Espanyol Barcelone et le Sporting Club de Toulon, est décédé à l’âge de 62 ans. La triste nouvelle a été annoncée ce jeudi par l’Espanyol, club dans lequel il avait réalisé la majeure partie de sa carrière. Né en 1964 à Gien, dans le Loiret, de parents espagnols originaires du Pays basque, Pineda avait fait ses premiers pas dans le football professionnel sous les couleurs de l’AJ Auxerre entre 1982 et 1983. Malgré un but inscrit dès sa première titularisation en Première Division face aux Girondins de Bordeaux (2-2), l’attaquant n’était jamais parvenu à s’imposer dans l’effectif de Guy Roux, notamment en raison de la concurrence d’Andrzej Szarmach, Patrice Garande et Éric Cantona. Champion de France de troisième division en 1984, il avait finalement rejoint l’Espanyol Barcelone l’année suivante, où sa carrière avait véritablement décollé.

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Us comuniquem que ha mort Michel Pineda Uzaeta als 62 anys (1964-2026).



Pineda va arribar al club el 1984 i va disputar sis temporades al club, amb 233 partits i 73 gols oficials. El davanter va ser membre de l’equip finalista de la UEFA 1987/88 i un dels jugadors més estimats de la seva generació. DEP.



Glòria als herois de l’Espanyol.



#RCDE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) October 29, 2026

Pendant six saisons en Catalogne, Michel Pineda s’était imposé comme un élément important de l’attaque de l’Espanyol, inscrivant 73 buts en 233 rencontres. Ses performances lui avaient notamment permis d’intégrer la sélection espagnole Espoirs, avec laquelle il avait remporté le Championnat d’Europe en 1986. Il avait également participé à la belle campagne européenne de l’Espanyol en Coupe de l’UEFA 1987-1988, conclue par une défaite en finale contre le Bayer Leverkusen. En 1990, l’attaquant avait retrouvé le championnat de France en rejoignant Toulon, où il avait inscrit 19 buts en 103 matchs de première division jusqu’en 1993. Il avait ensuite terminé sa carrière en Espagne, passant successivement par le Racing Santander, Lleida et Alavés, avant de raccrocher les crampons en 1996.