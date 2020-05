FC Barcelone : l'inquiétude de Quique Sétien

Après plusieurs semaines d'interruption en raison de la pandémie de coronavirus, la Liga va reprendre ses droits lors de la semaine du 8 juin. Les équipes ayant été privées d'entraînement pendant la période de confinement, soit plusieurs semaines, l'IFAB a autorisé les entraîneurs à effectuer 5 changements au cours d'un match jusqu'à la fin de l'année civile, contre 3 auparavant. Quique Setién (61 ans), l'entraîneur du FC Barcelone, a fait part de son inquiétude à ce sujet lors d'un live Youtube organisé par la Football Federation Interinsular De Las Palmas vendredi soir.

«Je pense que le fait d'avoir cinq remplaçants pourrait être préjudiciable pour nous à cause de notre façon de jouer. Nous savons que la plupart du temps, nous débloquons des matches dans les derniers instants de la partie. Par conséquent, si vous donnez à l'adversaire la possibilité de faire rentrer de nouveaux joueurs pendant cette période, la faiblesse qui est générée en fatiguant les joueurs adverses n'est dès lors plus la même. Cela dit, cela peut aussi vous donner plus de ressources à un moment précis», a lâché Quique Setién. Le coach du Barça, qui compte deux points d'avance sur le Real Madrid en tête du classement, a également estimé que les clubs de Liga n'ont pas assez de temps pour bien se préparer à la reprise de la compétition.