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EdF : le jour où Noël Le Graët et Didier Deschamps ont failli en venir au clash

Par Josué Cassé
Didier Deschamps à l'Euro 2024 @Maxppp

Dans les colonnes de Ouest France, l’ancien président de la FFF Noël Le Graët est revenu sur sa relation avec l’actuel sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. L’ex-boss des Tricolores a notamment évoqué une séquence que l’ancien technicien de l’OM n’a pas vraiment apprécié…

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Un jour, alors que Didier Deschamps lui présentait sa composition d’équipe, la réponse de Noël Le Graët : «vous devriez aligner un quatrième milieu défensif», n’a clairement pas plu à DD. «Pendant quarante-huit heures, il m’en a voulu», a d’ailleurs avoué NLG.

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