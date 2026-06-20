EdF : le jour où Noël Le Graët et Didier Deschamps ont failli en venir au clash

Dans les colonnes de Ouest France, l’ancien président de la FFF Noël Le Graët est revenu sur sa relation avec l’actuel sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. L’ex-boss des Tricolores a notamment évoqué une séquence que l’ancien technicien de l’OM n’a pas vraiment apprécié…

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Un jour, alors que Didier Deschamps lui présentait sa composition d’équipe, la réponse de Noël Le Graët : «vous devriez aligner un quatrième milieu défensif», n’a clairement pas plu à DD. «Pendant quarante-huit heures, il m’en a voulu», a d’ailleurs avoué NLG.