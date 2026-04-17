OM : le jeune Bilal Nadir vers un départ cet été !

Il a longtemps été annoncé comme l’un des grands espoirs de l’Olympique de Marseille. Il voit finalement son aventure phocéenne tourner au cauchemar. Arrivé dans la cité phocéenne en juillet 2023 après avoir fait ses classes au centre de formation de l’OGC Nice, Bilal Nadir se retrouve, en effet, à la croisée des chemins. Brillant par séquences et adulé par de nombreux habitués de l’Orange Vélodrome, le Franco-Marocain est finalement en train de voir son histoire d’amour avec l’OM prendre fin.

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Coupé dans son élan par une grave blessure (ligament croisé), le milieu offensif de 22 ans n’est, depuis, jamais vraiment revenu. Et le constat lors de cette saison 2025-2026 est implacable. Que ce soit sous les ordres de Roberto De Zerbi - dans une moindre mesure - mais surtout avec Habib Beye sur le banc olympien, le numéro 26 marseillais ne bénéficie que de quelques minutes de jeu. Résultat ? 19 apparitions en Ligue 1, 4 passes décisives mais seulement 557 minutes passées sur le pré. Pour le reste ? 8 matches disputés entre la Ligue des Champions et la Coupe de France. Un bilan bien trop maigre pour un joueur aspirant à un avenir radieux.

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Nadir se dirige vers un départ libre

Laissé hors du groupe face à Lyon, Auxerre puis Toulouse, Nadir n’a d’ailleurs joué que 4 petites minutes en Ligue 1 depuis le 20 février dernier. Des chiffres confirmant que son avenir semble désormais s’écrire loin de la Canebière. En fin de contrat en juin prochain, le gaucher d’1m79 n’a toujours pas prolongé son bail et un départ libre semble, à l’heure où nous écrivons ces lignes, de plus en plus probable. Alors que certaines rumeurs évoquent, aujourd’hui, des intérêts de clubs espagnols, anglais et français, son profil reste malgré tout une très belle opportunité de marché.

Fin techniquement, doté d’une belle vision du jeu et d’une certaine grinta, Nadir a, en effet, souvent prouvé par le passé qu’il pouvait être ce joueur spécial, capable de faire la différence sur une passe. S’il ne devrait pas faire partie des éléments importants en cette fin de saison - l’OM se bat actuellement pour décrocher une troisième place, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions - Bilal Nadir se prépare lui, déjà, a un été mouvementé avec un choix déterminant à effectuer pour la suite de sa carrière. Avis aux intéressés.