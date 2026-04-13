Depuis le départ de Karim Benzema, Al-Ittihad est devenu la risée de la Saudi Pro League

Depuis le départ de Karim Benzema, la formation d’Al-Ittihad n’est plus que l’ombre d’elle-même. Champion d’Arabie saoudite la saison passée sous les ordres de Laurent Blanc, le club de Djeddah surfait alors sur une dynamique parfaite, portée par un Benzema décisif et influent : 57 buts en 87 matchs toutes compétitions confondues depuis son arrivée en 2023. Mais depuis son départ, le constat est brutal : Al-Ittihad s’est effondré, enchaînant les résultats décevants et glissant aujourd’hui jusqu’à une inquiétante 6e place en championnat, loin des standards attendus… Et encore plus loin des cadors comme le club d’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo ou encore d’Al-Hilal. Un écart de près de 28 points symbolise à lui seul la chute vertigineuse d’un club qui dominait encore la Saudi Pro League il y a quelques mois. Mohamed Noor, légende du club et actuel conseiller sportif, s’en est pris frontalement à Karim Benzema dans l’émission Dawrina Gher, critiquant avec virulence le choix de l’ancien Madrilène de rejoindre Al-Hilal : « mais t’es qui toi au final ? »

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Le contraste est d’autant plus saisissant que, dans le même temps, Benzema vit une renaissance spectaculaire ailleurs. Recruté par Al-Hilal, il s’y impose déjà comme un cadre incontournable avec 8 buts et 3 passes décisives en seulement sept petits matchs et reste sur un triplé marquant contre Al-Kholood, confirmant un impact immédiat sur l’effectif de son nouveau club. Son influence est telle qu’il a bouleversé la hiérarchie offensive du club, mettant sous pression des joueurs comme Darwin Núñez ou encore Leonardo. Pendant ce temps, à Al-Ittihad, son remplaçant Youssef En-Nesyri affiche des débuts corrects, mais sans commune mesure avec l’impact de son prédécesseur. Même constat au milieu, où le départ de N’Golo Kanté a laissé un vide béant dans l’équilibre de l’équipe, malgré les efforts d’Houssem Aouar, devenu l’un des rares joueurs capables d’apporter de la créativité, ou encore de Fabinho, désormais capitaine d’un groupe en manque de repères…

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Des départs qui ont tout changé

Les chiffres traduisent parfaitement cette crise sportive. Al-Ittihad ne compte qu’une victoire sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, et reste sur une défaite particulièrement spectaculaire face à Neom SC (3-4). Une rencontre totalement folle où les hommes de Sergio Conceição avaient pourtant réussi à revenir dans le match après avoir été menés, en inscrivant trois buts coup sur coup… avant de céder dans les ultimes secondes sur un nouveau coup du sort. Dans cette dynamique fragile, chaque match semble pouvoir basculer, et le club donne l’impression de ne plus maîtriser grand-chose, ni défensivement ni même mentalement. En effet, même des adversaires comme NEOM (9e au classement de la SPL), l’équipe d’Alexandre Lacazette, parviennent à exploiter ces failles, preuve d’un collectif désormais vulnérable. La tension est également montée d’un cran en interne. Sérgio Conceição, arrivé pour stabiliser le projet, se retrouve déjà sous pression. Après la dernière défaite, son attitude en conférence de presse, qu’il a brusquement quittée après des questions sur son avenir, a illustré un climat électrique autour du staff.

Une nervosité qui en dit long sur la fragilité du projet actuel, où les attentes restent immenses, mais où les résultats ne suivent plus, créant une forme de rupture au sein du club. Et comme si cela ne suffisait pas, le mercato pourrait encore aggraver la situation. Selon le Corriere dello Sport, un départ de Moussa Diaby, courtisé notamment par l’Inter Milan, n’est pas à exclure afin de libérer de la place dans l’effectif en cas d’arrivée de Mohamed Salah. Un nouveau signe d’instabilité pour un club qui semble désormais loin de l’équilibre qu’il avait trouvé avec Benzema auparavant. En clair, depuis les départs de Benzema et Kanté, Al-Ittihad n’est plus seulement moins dominant : il est devenu une équipe ordinaire dans un championnat qu’il dominait encore il y a peu. Si le championnat paraît à présent hors de portée pour Al-Ittihad, la fin de saison peut encore basculer du côté positif grâce à la Ligue des Champions asiatique. Les hommes de Sérgio Conceição accueillent Al Wahda ce mardi en huitième de finale, avec une obligation de résultat pour éviter une nouvelle désillusion.