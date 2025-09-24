L’ancien conseiller d’Antoine Griezmann va être jugé pour atteinte sexuelle sur mineur
Ancien conseiller d’Antoine Griezmann et ancien membre de la cellule de recrutement de la Real Sociedad où il a découvert le Champion du monde 2018, Eric Olhats a également travaillé à l’Atlético de Madrid et au Stade Rennais. S’il ne travaille plus depuis 2017 avec Antoine Griezmann, Eric Olats fait face à de lourdes accusations comme le rapporte RMC Sport.
Mis en examen depuis mai 2022 pour atteinte sexuelle sur mineur et détention d’images à caractère pornographique, il sera jugé à Bayonne le 4 novembre prochain pour des faits s’étaient déroulés entre 1997 et 2002 quand ce dernier était recruteur à l’Aviron Bayonnais. Six personnes sont parties civiles dans ce dossier. Les victimes présumées sont des hommes qui étaient mineurs au moment des faits présumés.
