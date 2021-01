Serie A : l'AS Roma s'impose facilement contre l'Hellas Vérone

Fin de la 20e journée de Serie A ce dimanche soir. Au Stadio Olimpico, l'AS Roma (5e, 37 pts) recevait l'Hellas Vérone (9e, 30 pts). Et sur leur pelouse, les Giallorossi ont fait le travail en s'imposant sur le score de 3-1.

Grâce à des buts de Mancini (20e), Mkhitaryan (22e) et Mayoral (29e), les locaux menaient largement à la pause et le but de Colley (62e) n'a rien changé en seconde période. Ce succès permet à l'AS Roma de grimper sur le podium. L'Hellas Vérone est toujours neuvième.

