Amical : Le Mans battu par Le Havre pour son dernier match de préparation

Pour sa dernière répétition avant la réception de Brest en ouverture de sa saison de Ligue 1 samedi prochain, Le Mans FC a été battu par Le Havre ce samedi à domicile (0-1). L’unique but de la rencontre fut l’œuvre de Fodé Doucouré, servi sur un plateau après un pressing haut de Rassoul Ndiaye en première période (29e, 0-1). Les Manceaux auraient pu égaliser à plusieurs reprises, mais ont manqué de réalisme dans cette rencontre.

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La plus grosse situation mancelle intervenait au retour des vestiaires quand Antoine Rabillard, trouvé au point de penalty, voyait Lionel Mpasi lui refuser le but (52e). Malgré plusieurs temps forts en seconde mi-temps, Buades (55e), Mafouta (57e) ou encore Colas (79e) s’inclinaient également face à un Lionel Mpasi décidément impérial. Bien que dominé, Le Havre se rassure et boucle sa préparation par un succès. Les Normands, battus par Ipswich et le Real Oviedo lors de leurs deux derniers matchs, recevront Monaco pour la première journée de Ligue 1.