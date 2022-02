Inter - Sassuolo : les compositions officielles

Le malheur des uns pourrait faire le bonheur des autres. Après son match nul contre la Salernitana, l'AC Milan pourrait perdre la tête de la Serie A si son voisin, l'Inter, s'imposait contre Sassuolo (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato. Et entre des Neroverdi irréguliers et des Nerazzuri moins fringants qu'à l'accoutumée, difficile de prévoir un quelconque résultat pour ce match comptant pour la 26e journée du championnat italien.

Malgré un système de jeu toujours identique, un 3-5-2, Simone Inzaghi a décidé de procéder à de multiples changements par rapport à la rencontre face à Liverpool en milieu de semaine. Ils sont au nombre de 5 et c'est la titularisation de Roberto Gagliardini qui est la plus surprenante. En effet, l'ancien joueur de l'Atalanta Bergame n'avait plus disputé un match de Serie A depuis le 9 janvier (victoire 2-1 contre la Lazio). Quant à Alessio Dionisi, il s'est basé sur un 4-3-3, avec Raspadori en soutien de la triplette d'attaque Berardi-Scamacca-Hamed Junior Traoré.

Les compositions officielles :

Inter : Handanovic ; Skriniar, De Vrij, Dimarco ; Darmian, Gagliardini, Barella, Calhanoglu, Perisic ; Sanchez, Lautaro Martinez.

Sassuolo : Consigli ; Muldur, Chiriches, Ayhan, Kyriakopoulos ; Frattesi, Raspadori, Lopez ; Berardi, Scamacca, Hamed Junior Traoré.