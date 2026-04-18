PSG : une arnaque aux faux billets sur TikTok fait des milliers de victimes

Les billets du Paris Saint-Germain attisent les convoitises… et certains l’ont bien compris. Le 3 mars dernier, la Brigade de lutte contre la cybercriminalité (BL2C) a interpellé un homme dans l’Oise dans le cadre d’une vaste affaire de revente de faux billets pour les matchs du club parisien pour «escroquerie, faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture et blanchiment d’escroquerie», informe Le Parisien.

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Âgé de 22 ans, le suspect, actif sur TikTok sous les pseudonymes « vendeur.parisien » et « psg_places.75 », avait mis en place un système bien rodé de fausses ventes, touchant aussi bien les rencontres à domicile qu’à l’extérieur. Suivi par plus de 13 000 abonnés, il aurait fait près de 2 000 victimes depuis 2024. Interpellé, il a reconnu les faits, alors que les billets vendus ne permettaient évidemment pas d’accéder au stade. Le club de la capitale avait déposé plainte le 28 janvier dernier et l’enquête estime le montant de ses gains à au moins 40 000 euros.