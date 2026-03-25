Geoffrey Kondogbia justifie son absence en sélection

Geoffrey Kondogbia, capitaine de la sélection centrafricaine, ne figure pas dans la liste de son sélectionneur pour le rassemblement de ce mois de mars. Une situation qui semblait inquiétante pour le joueur de l’Olympique de Marseille puisqu’il pensait réaliser de bonnes prestations sous les ordres d’Habib Beye, et ses recettes miracles. Si cette absence a donc laissé confus les supporters de son pays, le milieu de terrain s’est finalement expliqué sur le réseau social Instagram en voulant clarifier sa situation délicate. « Je tiens à m’adresser au peuple centrafricain, à l’ensemble des supporters ainsi qu’aux médias. Je souhaite préciser de manière claire que je n’ai, à aucun moment, refusé de participer à ce rassemblement » a-t-il prononcé dans son message, démontrant qu’il n’avait pas refusé l’éventuelle convocation.

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Avant d’ajouter plusieurs propos délicats, assez personnels et profonds. « Il y a une dizaine de jours, j’ai été informé par le sélectionneur, Monsieur Eloge Enza Yamissi, que je ne faisais pas partie de la liste des joueurs retenus. En tant que capitaine, j’ignore à ce jour la nature de cette décision. Ne pas pouvoir retrouver notre public, après de longues années d’absence, en cette semaine marquante pour notre pays, est une profonde déception pour moi ». Si son absence interroge, Kondogbia, lui, semble vouloir rester fidèle. « Mon engagement envers la sélection nationale reste total. Mon attachement aux Fauves est intact. Je remercie le peuple centrafricain pour son soutien constant et sa fidélité ». Les nombreux messages sont passés.