Ligue 1 : l’OM enchaîne une troisième défaite de rang contre Rennes

En ouverture de la 4e journée de Ligue 1, le Stade Rennais, cinquième au coup d’envoi avec 7 réalisations, accueillait l’Olympique de Marseille, dixième et qui restait sur deux revers de rang. Au Roazhon Park, les hommes de Bruno Génésio espéraient donc retrouver le chemin de la victoire et s’organisaient en 4-2-3-1 avec Harit, Gomes et Paixao en soutien de Gouiri. De son côté, Franck Haise optait lui pour un 4-3-3 où Soumaré et Blas animaient les ailes autour de Lepaul. Une rencontre donc très importante pour les deux équipes qui ne pouvaient se contenter que d’un succès ce soir.

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Dans une première période rythmée et ouverte, Marseille a pris le jeu à son compte sous l’impulsion d’un Pierre-Émile Hojbjerg omniprésent et d’un Amine Gouiri dans tous les bons coups. Multipliant les mouvements offensifs, l’OM s’est procuré les meilleures opportunités, butant notamment sur un Brice Samba décisif face à Igor Paixão (11e) ou face à la frappe puissante de Timothy Weah claquée par le portier rennais (32e). Malgré la maîtrise phocéenne et quelques fulgurances bretonnes signées Ludovic Blas avant la pause, les deux formations ont rejoint les vestiaires sur un score nul et vierge. En difficulté dans un premier temps face à des Phocéens avec plus de maîtrise, Rennes est monté en puissance dans sa rencontre.

Moussa Al-Tamari a changé la face de Rennes

Le tournant de la rencontre est intervenu dès le retour des vestiaires avec l’entrée en jeu de Mousa Al-Tamari côté rennais. Plus incisifs, les hommes de Franck Haise ont concrétisé leur temps fort à la 52e minute : sur un centre de Blas, redressé de la tête par Al-Tamari, Adrien Thomasson a ouvert le score à bout portant (1-0, 52e). Dos au mur, l’OM a manqué de réussite pour égaliser, à l’image du tir d’Hojbjerg repoussé par Samba (58e), tandis que Rennes a manqué le break à sur un tir de Thomasson sur la barre (72e). Igor Paixao a répondu dans la minute en fracassant la barre transversale de Samba (73e).

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Malgré le coaching offensif de Bruno Genesio et une pression marseillaise en fin de match, le Stade Rennais est parvenu à préserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final. Dans les dernières minutes, l’OM a jeté ses dernières forces dans la bataille pour arracher l’égalisation. Le Stade Rennais a toutefois fait le dos rond avec solidarité, s’appuyant sur un Brice Samba à nouveau impeccable sur sa ligne devant la tête de Derek Cornelius à la 93e minute pour sceller la victoire bretonne. Au classement, Rennes fait la bonne opération