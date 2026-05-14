PSG : que valent les pépites russes Aleksey Batrakov et Matvey Kislyak ciblées par Luis Campos ?

La saison n’est pas encore terminée, mais le Paris Saint-Germain place ses pions pour le mercato estival. Se positionnant pour le joueur offensif de Grêmio Gabriel Mec (18 ans),, le club francilien continue de travailler du côté de la Russie. Après avoir attiré il y a deux ans Matvey Safonov en provenance du FK Krasnodar pour 20 millions d’euros, le Paris Saint-Germain s’est lancé sur deux gros prospects du pays des Tsars. Milieu offensif du Lokomotiv Moscou pouvant évoluer sur les ailes, Aleksey Batrakov (20 ans) reste sur deux saisons pleines avec les Cheminots. Patron de son équipe, il affiche 17 buts et 12 passes décisives en 35 matches avec les Moscovites.

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Toujours dans la capitale russe, mais chez l’un des rivaux, le CSKA Moscou, on retrouve Matvey Kislyak (20 ans). Dans un rôle un peu plus bas sur le terrain, ce milieu box-to-box capable de jouer un cran plus bas comme un cran plus haut s’était révélé au cours de la saison dernière, mais a encore plus crevé l’écran lors de l’exercice en cours. Lui aussi est devenu très (trop ?) grand pour le championnat russe avec 8 buts et 8 passes décisives en 41 matches. Alexey Batrakov comme Matvey Kislyak sont estimés aux alentours de 20 millions d’euros et le Paris Saint-Germain pourrait se lancer sur ce tandem russe.

Aleksey Batrakov, le feu follet d’Orekhovo-Zuevo

International russe depuis novembre 2024 (10 capes, 3 buts), Aleksey Batrakov éclabousse le championnat russe de son talent depuis ses débuts en mars 2024. Montrant de bonnes dispositions lors de ses premières apparitions tout en étant champion de Russie U19 en étant l’Alpha et l’Omega de son équipe, il faisait la même chose lors de la saison 2024-2025 en ringardisant deux autres pépites plus référencées comme Sergey Pinyaev (annoncé comme le futur du football russe depuis ses 12 ans) et Nikita Saltikov (révélation du championnat russe lors de la saison 2023/2024). Capable de marquer et faire marquer, il était logiquement récompensé du titre de meilleur jeune joueur de la saison. Attendu cette année pour confirmer, ce profil de poche de 1m73 a parfaitement répondu aux attentes avec un rendement encore meilleur, mais qui n’aura pas suffi au Lokomotiv Moscou de se mêler au Zenit et à Krasnodar dans la course au titre.

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Technique, doté d’une vision de jeu impressionnante, capable de marquer et faire marquer, il a été adoubé par de nombreux grands noms en Russie à l’image d’Andriy Arshavin : «Aleksey Batrakov a été excellent. Mais si je devais choisir les trois meilleurs, je nommerais Jhon Cordoba (Krasnodar), Stanislav Agkatsev (Krasnodar) et Batrakov.» Ancien président historique du Lokomotiv Moscou, Ilya Gerkus l’a d’ailleurs comparé à un joueur déjà au Paris Saint-Germain sur son talent : «c’est assurément une superstar ! Un joueur fantastique ! On n’avait pas eu de tels joueurs depuis longtemps. Peut-être seulement Khvicha Kvaratskhelia. Et il n’a pas seulement joué en RPL, mais à Naples. J’avoue que c’est la dernière saison de Batrakov en Russie. Peut-être même ses derniers mois.»

Ancien international russe et joueur du Lokomotiv Moscou, Denis Glushakov a lui valorisé la personnalité du jeune crack russe sur Match TV : «j’apprécie et j’admire beaucoup le comportement de Batrakov en dehors du terrain. Il a prouvé qu’il était un joueur exemplaire face à la presse et sur le terrain, malgré son jeune âge. Il n’est pas monté à la tête par l’argent ni par la célébrité qui l’entoure aujourd’hui. Tout le monde s’emballe autour de lui, mais il continue de jouer et d’obtenir des résultats.» Alors qu’un Lee Kang-In est évoqué depuis un certain temps pour un possible départ, Aleksey Batrakov pourrait en être le remplaçant idéal, car il dispose de la même polyvalence que le Sud-Coréen et un profil un peu plus tourné vers le but adverse. Néanmoins des doutes pourraient concerner l’aspect physique du joueur, notamment sa faculté à s’adapter à l’intensité de la Ligue 1 et d’intégrer le logiciel Luis Enrique qui est très exigeant.

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Matvey Kislyak, le box-to-box de Stary Oskol

Profil plus défensif que son compère, puisqu’il jouerait exclusivement dans la ligne de trois du milieu en cas d’arrivée au Paris Saint-Germain, Matvey Kislyak apporte d’autres qualités. Techniquement à l’aise, c’est surtout sur l’aspect athlétique qu’il offre des garanties. Véritable box-to-box capable d’apporter offensivement, il n’en reste pas moins un récupérateur important. Un profil assez complet qui pourra donc apporter une concurrence à Fabian Ruiz, Joao Neves, Warren Zaïre-Emery et Dro Fernandez tout en apportant une solution pour faire souffler Vitinha. Lancé en septembre 2023 au CSKA Moscou, c’est vraiment depuis un an et demi qu’il est incontournable dans cette équipe. Cette saison, il a franchi le cap sur l’aspect efficacité et s’impose comme l’un des tous meilleurs joueurs du championnat russe.

«Pour moi, l’intérêt du PSG n’est pas surprenant. Si cela se confirme, j’en serai ravi. Cela contribuera grandement au développement de Matvey. Il semble avoir un potentiel illimité», a confié l’ancien joueur du CSKA Moscou et international russe Pavel Mamaev à Championnat Pour autant, tout n’est pas tout rose en 2026 pour Matvey Kislyak qui se montre moins performant depuis la reprise du championnat en mars à l’image de son club. Un constat qu’on pourrait également s’adresser à moindre mesure à Aleksey Batrakov qui avait démarré la saison comme un boulet de canon et a eu un peu moins d’impact depuis la reprise. Ancien joueur de Manchester United et international russe, Andrei Kanchelskis l’avait noté auprès d’Euro-Football : «ce sont des joueurs jeunes et irréguliers, ce qui explique leurs périodes de réussite et leurs périodes de moins bonnes performances. En général, la régularité est un gage de talent. S’ils jouent de manière régulière, ils atteindront un tout autre niveau, recevront des offres différentes et joueront pour des équipes complètement différentes.» Pour Aleksey Batrakov et Matvey Kislyak le potentiel est présent et peu se rapprocher de ce qu’avait montré un Aleksandr Golovin avant de débarquer du côté de Monaco en 2018 pour 30M€. Reste à savoir s’ils connaîtront un passage réussi en France comme leur aîné dont le rendement reste bon, mais inférieur aux attentes - en partie à cause des blessures - qu’il avait laissé entrevoir.