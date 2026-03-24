CDM 2026 : le pronostic de Victor Wembanyama sur l’Equipe de France

Après avoir remporté l’édition 2018 et avoir atteint la finale en 2022, l’Equipe de France s’approche vers la Coupe du monde 2026 avec beaucoup de certitudes. Pour la dernière de Didier Deschamps sur le banc, les espoirs sont permis, surtout avec un groupe rempli de joueurs qui réalisent une excellente saison. Dès lors, les Bleus sont considérés comme des favoris par beaucoup d’observateurs. C’est également le cas de Victor Wembanyama.

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Visage de la NBA, le Français des San Antonio Spurs a dit aux médias américains qu’ils étaient fascinés et confiants pour les coéquipiers de Kylian Mbappé : «je ne leur ai pas donné de conseils. Mais franchement, ces gars-là, ils m’impressionnent vraiment. Ce sont des gars que j’ai regardés à la télévision et que je continue de regarder. Je suis vraiment excité pour la Coupe du monde. Je pense qu’on est des favoris. J’espère voir quelques matches.» Wemby semble également s’y connaître en football.