Un nouveau prétendant entre dans la danse pour Donny van de Beek

Dans l'impasse à Manchester United depuis son transfert en provenance de l'Ajax Amsterdam en septembre 2020, Donny van de Beek (24 ans) n'a disputé que 380 minutes avec les Red Devils cette saison, dont seulement une lors des six derniers matches des pensionnaires d'Old Trafford. Pas dans les plans de Ralf Rangnick, le Néerlandais se cherche donc une porte de sortie pour la fin d'exercice en cours, afin de retrouver du temps de jeu et du plaisir.

Et, si selon nos informations un prêt à Crystal Palace serait bouclé à 90 %, The Athletic affirme qu'Everton va également tenter le coup de rapatrier Van de Beek sous la forme d'un prêt. Il serait même la priorité des Toffees, notamment en raison des absences prolongées des milieux Fabian Delph et Abdoulaye Doucouré. Reste à savoir qui raflera la mise.