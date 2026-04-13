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Ligue des Champions

Le PSG a rendu hommage à Diogo Jota

Par Kevin Massampu
1 min.
Diogo Jota @Maxppp
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À 24 heures de leur 1/4 de finale retour de Ligue des Champions face à Liverpool, les joueurs du Paris Saint-Germain ont effectué un geste fort en mémoire de Diogo Jota. L’attaquant portugais avait tragiquement perdu la vie l’été dernier dans un accident de voiture, aux côtés de son frère André, bouleversant profondément le monde du football.

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Paris Saint-Germain
Le président Nasser Al-Khelaïfi, accompagné de l’ensemble du groupe sportif, a rendu hommage aux victimes de la tragédie d’Hillsborough, avant de se recueillir sur le mémorial dédié à Diogo Jota et à son frère André Silva, à Anfield, en amont du match face à Liverpool ce mardi. 🕊️

Demain, avant le coup d’envoi, une minute de silence sera observée en mémoire des victimes du drame d’Hillsborough. Les joueurs porteront également un brassard noir durant la rencontre.
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Présent à Anfield ce lundi soir, le groupe parisien s’est recueilli en déposant des bouquets de fleurs devant l’enceinte mythique des Reds. Un hommage sobre et respectueux, à la veille d’un rendez-vous européen majeur pour les coéquipiers de Vitinha, João Neves et Nuno Mendes.

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