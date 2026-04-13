Le PSG a rendu hommage à Diogo Jota
À 24 heures de leur 1/4 de finale retour de Ligue des Champions face à Liverpool, les joueurs du Paris Saint-Germain ont effectué un geste fort en mémoire de Diogo Jota. L’attaquant portugais avait tragiquement perdu la vie l’été dernier dans un accident de voiture, aux côtés de son frère André, bouleversant profondément le monde du football.
Demain, avant le coup d’envoi, une minute de silence sera observée en mémoire des victimes du drame d’Hillsborough. Les joueurs porteront également un brassard noir durant la rencontre.
Présent à Anfield ce lundi soir, le groupe parisien s’est recueilli en déposant des bouquets de fleurs devant l’enceinte mythique des Reds. Un hommage sobre et respectueux, à la veille d’un rendez-vous européen majeur pour les coéquipiers de Vitinha, João Neves et Nuno Mendes.
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