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Real Madrid : la déclaration forte de Valverde sur sa bagarre avec Tchouameni

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Valverde @Maxppp

Durant cette terrible saison 2025/2026, le Real Madrid a été secoué par l’affaire de l’altercation entre Federico Valverde et Aurélien Tchouameni. Les deux milieux de terrain ont écopé d’une amende de 500 000€ chacun, mais l’Uruguayen est sorti de cette affaire avec l’étiquette du principal coupable. Parti rejoindre sa sélection en vue de la Coupe du Monde, le capitaine merengue a accepté de revenir sur cette affaire.

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💥 VALVERDE, sobre la PELEA con TCHOUAMÉNI:

🤍 "Tuve el respaldo de los aficionados".

©️ "Todo esto me va a llevar a ser un mejor capitán".

Vía 'CarveDeportiva'
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« Je me sens très bien, j’ai eu le soutien de beaucoup de personnes et l’affection des supporters. Le soutien du club aussi. Parfois, il faut passer ces mini obstacles dans le football, dans la vie. On apprend à grandir en tant que personne. Tout ceci va me faire devenir un meilleur capitaine durant les prochaines années et j’espère pouvoir encore défendre les couleurs du Real Madrid », a-t-il confié.

Pub. le - MAJ le
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