PSG : Mayulu affiche ses ambitions après la victoire face au Havre

Après la victoire du PSG contre le Havre (2-1), Mayulu a exprimé son envie de progresser au sein de l’équipe. « J’ai appris de tout le monde, j’ai essayé de prendre exemple sur tout le monde, de prendre tous les conseils. Le coach est incroyable, surtout avec les jeunes. On a beaucoup de conseils, c’est un très bon coach », a-t-il déclaré. Il a également souligné sa capacité à s’adapter aux demandes tactiques, ajoutant : « J’ai essayé de m’adapter, les coachs m’ont dit d’aller à latéral droit, donc je me suis adapté, j’ai fait le maximum pour aider l’équipe. »

Ambitieux, Mayulu souhaite aller plus loin : « Apprendre à fond, continuer à progresser, et le coach me fera confiance. » Concernant la Ligue des champions, il reste optimiste : « Quelques minutes en LDC ? On espère, c’est le coach qui décidera. On va continuer à s’entraîner à fond et à progresser ! »