Cadix : un membre du staff victime d’un arrêt cardiaque en plein entraînement

Grosse frayeur ce jeudi du côté de Cadix. Alors que l’équipe première disputait un match d’entraînement face à sa réserve, Cádiz Mirandilla, un membre du staff du club espagnol a été victime d’un arrêt cardiaque. Un incident particulièrement inquiétant qui a immédiatement entraîné l’interruption de la séance. Heureusement, l’intervention rapide des équipes médicales a permis de réanimer la personne concernée, comme l’a annoncé Cadix dans un communiqué officiel. « Alors qu’un match d’entraînement se déroulait avec l’équipe réserve, un membre du staff a été victime d’un arrêt cardiaque, qu’il a surmonté grâce à l’intervention rapide des médecins du club », a précisé la formation espagnole. Pour le moment, aucune information supplémentaire n’a été communiquée concernant l’identité de la personne touchée ou son état de santé actuel. Le club a simplement tenu à lui adresser son soutien et à lui souhaiter un prompt rétablissement.

La suite après cette publicité

❌ El entrenamiento de este jueves ha quedado suspendido. Mientras se realizaba un partidillo con el filial, un miembro del staff ha sufrido un paro cardíaco, que ha superado gracias a la rápida intervención de los médicos del club. La suite après cette publicité La entidad quiere mandarle todos sus ánimos y le desea una pronta recuperación.— Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) October 22, 2026

Cet incident est survenu dans un contexte sportif déjà particulier pour Cadix, actuellement en pleine transition sur son banc. Après le licenciement d’Albert Celades, Mario Fuentes, membre de la direction sportive, assure provisoirement la gestion de l’équipe première en attendant l’arrivée de Borja Jiménez. La séance de jeudi devait permettre aux joueurs de préparer leur prochaine rencontre de championnat, prévue dimanche face à Ceuta, mais l’ensemble des activités a finalement été interrompu à la suite de ce malaise. Rapidement, plusieurs clubs espagnols ont tenu à manifester leur solidarité avec Cadix et la personne concernée. Cordoue, Leganés ou encore le Real Valladolid ont notamment réagi à la publication officielle du club en adressant des messages de soutien.