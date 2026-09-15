Menu Rechercher
Commenter 32
Premier League

Le prodige JJ Gabriel veut quitter Manchester United sur-le-champ !

Considéré comme le petit prodige du football anglais, JJ Gabriel souhaite quitter Manchester United immédiatement.

Par Max Franco Sanchez
2 min.

Il n’a que 15 ans, mais il est déjà bien connu des fans de football outre-Manche. Joseph Junior Andreou Gabriel, plus communément connu sous le nom de JJ Gabriel, est effectivement considéré comme le plus gros espoir en Angleterre en ce moment. Auteur d’un triplé en Youth League face à Sabah la semaine dernière, l’ailier anglais fait sensation depuis des années déjà, via des vidéos de ses highlights publiées sur les réseaux sociaux depuis son plus jeune âge.

La suite après cette publicité

Régulièrement surclassé chez les jeunes, son déficit au niveau du gabarit ne l’a pas empêché de briller, et il a réalisé une saison 2025/2026 exceptionnelle avec les U18 des Red Devils, inscrivant notamment 29 buts en 32 rencontres. Excellent dribbleur et particulièrement bon dans les petits espaces, il a déjà tapé dans l’œil de Michael Carrick, qui l’a utilisé lors de rencontres amicales cet été avec l’équipe première.

Il veut claquer la porte

Il n’a pas encore débuté en match officiel avec les A… Et il est possible qu’il ne le fasse jamais. Et pour cause, selon plusieurs médias comme The Telegraph, il aurait demandé à quitter le club. N’étant pas sous contrat professionnel, il a envoyé une demande d’annulation de son enregistrement à la direction mancunienne. Les règles du championnat anglais autorisent une résiliation du contrat, mais il faut qu’elle soit bilatérale. Manchester United, où joue Gabriel depuis ses 15 ans, doit donc dire oui.

La suite après cette publicité

Ce qui est certain, c’est qu’en interne à Manchester United, sa décision a créé une énorme surprise, puisque personne ne s’y attendait. L’adolescent souhaite devenir agent libre, mais The Telegraph précise qu’il n’a pas encore d’accord avec un autre club, ni même de piste sérieuse pour son avenir. Ce qui est sûr, c’est que tous les gros clubs européens risquent de se jeter dessus s’il est libéré par les Red Devils.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (32)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man United
Joseph Junior Andreou Gabriel

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Joseph Junior Andreou Gabriel Joseph Junior Andreou Gabriel
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier