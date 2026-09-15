Le prodige JJ Gabriel veut quitter Manchester United sur-le-champ !

Il n’a que 15 ans, mais il est déjà bien connu des fans de football outre-Manche. Joseph Junior Andreou Gabriel, plus communément connu sous le nom de JJ Gabriel, est effectivement considéré comme le plus gros espoir en Angleterre en ce moment. Auteur d’un triplé en Youth League face à Sabah la semaine dernière, l’ailier anglais fait sensation depuis des années déjà, via des vidéos de ses highlights publiées sur les réseaux sociaux depuis son plus jeune âge.

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Régulièrement surclassé chez les jeunes, son déficit au niveau du gabarit ne l’a pas empêché de briller, et il a réalisé une saison 2025/2026 exceptionnelle avec les U18 des Red Devils, inscrivant notamment 29 buts en 32 rencontres. Excellent dribbleur et particulièrement bon dans les petits espaces, il a déjà tapé dans l’œil de Michael Carrick, qui l’a utilisé lors de rencontres amicales cet été avec l’équipe première.

Il veut claquer la porte

Il n’a pas encore débuté en match officiel avec les A… Et il est possible qu’il ne le fasse jamais. Et pour cause, selon plusieurs médias comme The Telegraph, il aurait demandé à quitter le club. N’étant pas sous contrat professionnel, il a envoyé une demande d’annulation de son enregistrement à la direction mancunienne. Les règles du championnat anglais autorisent une résiliation du contrat, mais il faut qu’elle soit bilatérale. Manchester United, où joue Gabriel depuis ses 15 ans, doit donc dire oui.

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Ce qui est certain, c’est qu’en interne à Manchester United, sa décision a créé une énorme surprise, puisque personne ne s’y attendait. L’adolescent souhaite devenir agent libre, mais The Telegraph précise qu’il n’a pas encore d’accord avec un autre club, ni même de piste sérieuse pour son avenir. Ce qui est sûr, c’est que tous les gros clubs européens risquent de se jeter dessus s’il est libéré par les Red Devils.