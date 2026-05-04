PSG : 3700 supporters attendus à Munich
Mercredi soir, à Munich, le Paris Saint-Germain va tenter de rallier la finale de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive. Vainqueurs (5-4) des Bavarois la semaine dernière, les hommes de Luis Enrique auront fort à faire mais pourront toutefois compter sur le soutien de leurs supporters.
Selon les dernières informations de RMC Sport, 3700 supporters du champion d’Europe en titre sont attendus en parcage visiteurs à l’Allianz Arena. Les billets se sont écoulés en l’espace de quelques minutes. Les cars des ultras parisiens partiront mardi soir à 21h du Parc des Princes.
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