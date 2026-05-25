PSG : le maire de Paris refuse de donner un prix de vente au Parc des Princes

Invité au micro de la radio ICI Paris Île-de-France, Emmanuel Grégoire a de nouveau été interrogé sur le dossier de la vente du Parc des Princes. Pour rappel, le successeur d’Anne Hidalgo s’est montré clairement en faveur de la cession de l’antre parisienne au Paris Saint-Germain. Cependant, le nouvel homme fort de la capitale a refusé d’estimer le prix de vente du célèbre stade. Le nouveau maire de Paris a en effet expliqué qu’il ne « livrera pas ses hypothèses de travail sur le prix de vente, puisque c’est confidentiel et que ça fait partie du jeu tactique et stratégique de négociation. Il y a plein de gens intelligents qui vont se pencher sur le berceau et qui vont nous aider à trouver la juste valeur. La seule question, c’est évidemment si le PSG accepte de s’aligner sur ce qui est considéré par les autorités compétentes comme la bonne valeur pour le Parc des Princes, et c’est un bien qui est difficile à évaluer parce qu’il dépend de plein de critères », a-t-il expliqué, avant d’évoquer les rumeurs de la presse évoquant un prix de vente compris entre 200 M€ et 350 M€.

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« Je regrette quand des chiffres sont lancés comme ça, parce qu’il y a plein de sujets qui ne sont pas pris en compte comme le périmètre, la durée, les contraintes, etc. Il n’y a pas d’évaluation formelle par les services compétents. Je pense que c’est du 'Radio moquette’ qui n’a aucune valeur. En tout cas, les documents en question ne m’ont pas été produits, je les ai demandés ardemment en ayant entendu ces chiffres ». On n’en saura pas plus.