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Ligue des Champions

AS Roma : gros coup dur pour Paulo Dybala

Par Allan Brevi
1 min.
Paulo Dybala @Maxppp
Rome Slovan
winamax
1 1.08 N 9.00 2 15.0 1er pari remboursé

La Roma va devoir composer sans Paulo Dybala pendant plusieurs semaines. L’attaquant argentin, qui avait ressenti une fatigue musculaire lors de la rencontre de Ligue des Champions face au Real Madrid, a passé des examens qui ont révélé une légère blessure selon Calciomercato. Titulaire depuis le début de la saison, le joueur de 32 ans avait été remplacé à la pause face aux Madrilènes. En conférence de presse avant le rendez-vous européen contre le Slovan Bratislava, Gian Piero Gasperini a confirmé la mauvaise nouvelle : « j’espérais un rétablissement plus rapide. Les examens passés hier ont révélé une légère blessure, et il faudra encore quelques semaines pour qu’il soit disponible. »

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Cette absence représente un coup dur pour Gasperini, qui devra revoir ses options dans l’animation offensive. Dans son système en 3-4-2-1, Matías Soulé et Rodrigo Mora sont pressentis pour occuper les postes de soutien à l’attaquant de pointe. Le staff romain espère récupérer Dybala après la trêve internationale de novembre, avec un retour envisagé pour le déplacement à Parme. Sa disponibilité pour les rencontres contre Manchester United et Sassuolo dépendra toutefois de l’évolution de sa blessure. En attendant, la Roma devra trouver des solutions sans l’un de ses principaux créateurs, alors que son calendrier s’annonce chargé entre Serie A et Ligue des Champions.

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