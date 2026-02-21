Italie : 12 personnes inculpées suite aux émeutes contre Israël

La police de Udine a annoncé l’inculpation de douze personnes, identifiées à l’issue d’une enquête menée par la DIGOS, pour leur participation présumée aux émeutes survenues le 14 octobre en marge du match Italie–Israël. Selon les autorités, les suspects, deux Italiens et dix étrangers résidant légalement dans le pays, auraient pris part aux affrontements le visage dissimulé, lançant pierres et objets contre les forces de l’ordre, blessant deux journalistes et une douzaine de policiers.

Six perquisitions ont permis la saisie de vêtements utilisés lors des violences ainsi que d’un bâton clouté. Par ailleurs, le chef de la police a prononcé trois interdictions de stade de deux ans contre des supporters italiens accusés d’avoir tenté d’envahir le terrain et d’organiser des troubles, après leur interpellation immédiate par les stadiers et les agents présents.