OM : les premiers pas contrastés d'Arkadiusz Milik

L'Olympique de Marseille est englué dans une crise sportive depuis quelques semaines. Ce samedi soir, on ne s'attendait pas à grand-chose et on a quand même été déçu. Les Phocéens se sont inclinés au Stade Louis II de Monaco contre l'ASM (1-3) après avoir été devant au tableau d'affichage à la pause. Mais l'attraction de la soirée ce n'était ni André Villas-Boas, ni Krépin Diatta, arrivé sur le Rocher, ni l'arbitre de la rencontre, mais bien Arkadiusz Milik.

Le Polonais était assis sur le banc de touche en première période et les diffuseurs se sont régalés à diffuser des plans de lui. À l'heure de jeu, l'ancien Napolitain a foulé la pelouse avec le maillot de l'OM sur les épaules en prenant la suite de Dario Benedetto, transparent. Cela n'a pas été simple, l'OM n'avait pas le ballon, mais on a pu remarquer sur quelques touches, sa présence physique et sa mobilité, ce qui manque beaucoup à l'OM. Mais, comme nous vous le relations, il manque de rythme.

Milik titulaire contre Rennes ?

André Villas-Boas, son entraîneur, s'est exprimé au sujet de son nouvel élément en conférence de presse : « il ne joue pas depuis le 15 novembre et un match avec la sélection. Il était écarté au Napoli. On ne veut pas trop prendre de risque à cause de ce manque de rythme. Avec une semaine de travail, on va retourner au travail tout de suite. La semaine est longue pour préparer Rennes, je pense qu'on peut le mettre en condition physique pour qu'il joue plus. L'objectif c'est ça, lui donner de plus en plus de temps de jeu jusqu'à ce qu'il soit à 100% ».

Mais, AVB lui trouve déjà des qualités et même s'il semblait dépité en conférence de presse, il semble nourrir quelques espoirs. « C'était dur (son entrée en jeu, ndlr). Sur notre circulation du ballon, en seconde période, on a eu du mal. Vous avez vu sa présence physique, sa mobilité. Maintenant il faut évidemment lui donner plus de ballons, trouver la dynamique juste pour lui, mieux le servir et je pense qu'il pourra commencer à marquer des buts », a-t-il expliqué. Premier élément de réponse le week-end prochain, contre Rennes, avec une place de titulaire ?