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Ligue 2

ASSE : Philippe Montanier pris à partie par des supporters

Par Tom Courel
1 min.
Un supporter en train de balancer un fumigène après ASSE-Auxerre le 29 mai 2022 @Maxppp

Rien ne va plus chez les Verts. Battu par Troyes la semaine dernière (0-3), l’ASSE a encore manqué sa rencontre face à Rodez ce samedi soir. Une défaite qui agace les supporters et qui pourraient également faire vaciller les hommes de Philippe Montanier lors de cette fin de saison. Par ailleurs, le coach stéphanois n’a pas vécu la meilleure de ses soirées.

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Après une troisième défaite consécutive, la tension est montée entre le coach de 61 ans et certains supporters de l’ASSE, présents lors du déplacement assez périlleux. Plusieurs mots ont été échangés à la fin de la partie et on ne peut pas dire que les deux camps se soient envoyés des bisous, tant l’échange semblait brutal. Les grimaces sont nombreuses.

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