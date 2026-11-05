Allan Saint-Maximin a refusé une offre de 26 M€ pour un jeu de cartes…

Joueur de Charlotte en Major League Soccer depuis l’été dernier, Allan Saint-Maximin (29 ans) a plutôt bien commencé son aventure aux États-Unis (2 buts et 4 passes décisives en 14 matchs). Récemment, l’ancien ailier du RC Lens a accepté de donner une interview à The Athletic. À cette occasion, le média anglophone a fait une révélation étonnante au sujet du natif de Châtenay-Malabry.

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« Saint-Maximin se consacre à un autre projet qui l’occupe beaucoup : Helios, le jeu de cartes inspiré de la mythologie grecque qu’il a créé. Il raconte avoir récemment reçu une offre de 26 millions d’euros de la part d’une entreprise souhaitant racheter ce jeu gratuit, mais l’avoir refusée, car il souhaite continuer à le développer », écrit le média. Un refus que Saint-Maximin a expliqué : « ce projet n’est pas une question d’argent. Il s’agit de créer quelque chose, de créer des emplois, de créer des opportunités. »