LdC : les joueurs du PSG reçus à l’Élysée dimanche en cas de sacre

Le PSG est à 45 minutes d’écrire son histoire à l’encre d’or. À la pause, les hommes de Luis Enrique mènent 2-0 face à l’Inter Milan, et sans contestation possible. A priori, leur programme s’annonce chargé ce dimanche en cas de sacre, et une visite à l’Élysée devrait se greffer à leur agenda.

Comme révélé par BFM TV, ils seront reçus par le président Emmanuel Macron dans la soirée, alors que leur retour en France est prévu en fin d’après-midi. Une parade est aussi prévue sur les Champs-Élysée, toujours et uniquement en cas de sacre, évidemment.