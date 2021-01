Coupe de France : les clubs amateurs autorisés à reprendre l'entraînement !

C’est une nouvelle qui devrait faire plaisir à certains clubs amateurs. Ce mardi, le ministère chargé des Sports a informé la Fédération Française de Football que le protocole sanitaire renforcé qu’elle a proposé pour permettre la reprise de la Coupe de France de Football a été validé par le gouvernement. La FFF, qui avait proposé une formule spéciale pour cette édition, a donc l’autorisation de mettre en place cette compétition. Cette annonce signifie aussi et surtout que les clubs amateurs engagés dans ce format inédit, ont enfin l’autorisation de reprendre les entraînements collectifs cette semaine.

Alors que la pratique du sport amateur est toujours interdite sur le territoire, les joueurs de ces clubs engagés font donc l'objet d'une exception et devront effectuer des tests PCR pour une reprise les 30 et 31 janvier 2021. Un soulagement pour ces clubs dont la situation était encore floue jusque-là.

Le communiqué de la FFF :

«La Fédération Française de football est heureuse de confirmer la participation des clubs amateurs à la 104ème édition de la Coupe de France. Le Ministère des Sports a en effet donné son accord pour que les tours de la Coupe de France qui concernent la voie des clubs « amateurs » puissent se dérouler. Les équipes de Métropole et d'outre-mer encore engagées dans la compétition sont ainsi autorisées à reprendre dès à présent les entraînements pour se préparer à la compétition dans le cadre d'un protocole sanitaire strict. Cette décision est le fruit d'une collaboration étroite et permanente avec les autorités gouvernementales depuis plusieurs semaines et la FFF se félicite de cette décision qui permet, à la fois, la continuité de l'activité sportive professionnelle pour les clubs de L1 et de L2 et le bon déroulement d'une compétition emblématique de l'unité du football français. La FFF précise que seuls les clubs amateurs engagés dans la Coupe de France 2020/2021 sont autorisés à reprendre les entraînements collectifs et la compétition à ce stade. Les tours de Coupe de la France qui concernent les clubs amateurs pourront ainsi se jouer à partir du samedi 30 et dimanche 31 janvier et selon le calendrier prévisionnel des différents tours à disputer (matches en retard du 5e, 6e, 7e, 8e jusqu'aux 32e de finale). Considérant l'absence de dates disponibles dans un calendrier très contraint par la crise épidémique, aucun match ne serait reporté pour cause de COVID. Si une équipe se trouve dans l'incapacité de participer à la rencontre du fait de la mise à l'isolement de tout ou partie de son effectif ou pour défaut de tests, celle-ci sera éliminée par forfait.»