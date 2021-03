Premier League : match nul entre Aston Villa et Wolverhampton

Rencontre de milieu de tableau cet après-midi à l’occasion de la 27ème journée de Premier League. Aston Villa recevait Wolverhampton. Face aux Wolves, Morgan Sanson, l’ancienne joueur de l’OM, arrivé cet hiver à Birmingham, connaissait sa première titularisation en Premier League. Une rencontre qui s’est décidée en seconde période car aucun but n’avait été inscrit en première.

Et en seconde période, toujours pas de but et décevant 0-0 au coup de sifflet final. Mauvaise nouvelle également pour Morgan Sanson qui sortait sur blessure à la 61ème minute. Opération délicate pour les deux équipes qui s’éloignaient du haut de tableau.

