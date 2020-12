Le nouveau onze de rêve de Zlatan Ibrahimovic

La suite après cette publicité

Au cours de sa très longue et riche carrière, Zlatan Ibrahimovic (39 ans) aura côtoyé les plus grands joueurs de son époque. À l'Ajax, à la Juventus, l'Inter, le Barça, l'AC Milan, le PSG, ou encore Manchester United, partout où il est passé, le Suédois a brillé et se voit lui-même comme l'un des plus grands de son sport. Pour la Gazzetta dello Sport, il a composé son onze de rêve dans lequel il aligne de nombreux joueurs avec qui il a joué.

Il aligne Buffon dans les buts et une défense composée de Cafu, Nesta, Cannavaro et Maxwell, son grand ami de l'Ajax, de l'Inter ou encore du PSG. Au milieu de terrain, Ibra associé Nedved, le Français Patrick Vieira et Xavi. Zidane est titulaire en numéro dix derrière un duo de feu en attaque. Maradona fait équipe avec Ronaldo le Brésilien. Constatons qu'il n'a pas voulu mettre Messi ni Cristiano Ronaldo, pas plus que lui-même ce qui apparaît comme plutôt étonnant quand on connaît l'ego du bonhomme.