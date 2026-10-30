Chelsea : Xabi Alonso lâche ses vérités sur le cas Estêvão

Avec Endrick, Estêvão fait partie des pépites formées à Palmeiras ayant fait rêver bon nombre de grands clubs d’Europe. Chelsea a raflé la mise en 2025 contre 45 M€. Prometteur à l’issue de sa première saison, l’international brésilien (14 sélections, 6 buts) déchante depuis le début de l’exercice 2026/2027. La saison passée, le jeune ailier brésilien a disputé 36 matchs avec les Blues (8 buts, 4 passes décisives) pour un total de 1 676 minutes de jeu. Soit un temps de jeu moyen par rencontre d’environ 46,5 minutes. Depuis cet été et l’arrivée de Xabi Alonso, l’ancien pensionnaire du Verdão n’est apparu qu’à huit reprises pour 172 minutes jouées, soit exactement 21,5 minutes par match.

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Un constat qui a logiquement poussé le Brésilien à reconsidérer son avenir à Stamford Bridge. Ces derniers jours, la presse anglaise évoquait un désir de quitter les Blues, tandis que les médias catalans évoquaient un intérêt du FC Barcelone. Une situation qui n’effraie pas pour autant le sélectionneur auriverde, Carlo Ancelotti. « Que dire… Je pense qu’il faut garder un œil sur le passé et l’autre tourné vers l’avenir. Endrick et Estêvão devraient avoir du temps de jeu non pas en fonction de la situation actuelle, mais pour leur évolution en tant que joueurs. Mais ils arrivent aussi en pleine forme et peuvent réaliser de belles performances avec la sélection nationale ». Présent en conférence de presse à la veille du choc de Premier League contre Manchester United, Xabi Alonso a fait le point sur la situation de son ailier.

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Pas de départ cet hiver

« Ce n’est un secret pour personne : tous les joueurs veulent être sur le terrain, ils veulent jouer. Et lorsque l’un d’entre eux n’a pas eu assez de temps de jeu à cause de ma décision, je dois en assumer la responsabilité, car il n’est pas aussi heureux qu’il pourrait l’être. Mais, de la même manière, tout le monde doit être prêt, car dans n’importe quel match, chacun peut jouer un rôle important. Chacun peut faire partie de l’équipe. Nous discutons et nous essayons d’échanger nos points de vue. C’est moi qui prends l’initiative, parce qu’il est jeune et j’ai besoin de l’impliquer dans la conversation », a-t-il confié, avant de poursuivre.

Estêvão doit-il quitter Chelsea cet hiver ? Oui, il doit partir pour jouer plus régulièrement Non, son entraîneur lui a promis qu'il jouera d'ici la fin de la saison. Il est encore trop jeune pour la Premier League. Il aurait dû rester encore un an ou deux au Brésil. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

« Bien sûr qu’il jouera. La saison est longue et chacun aura son moment. C’est un processus pour l’équipe, pour « Este », pour moi-même, mais je suis sûr qu’au cours de la saison, il aura ses matchs, ses minutes. Nous n’en sommes encore qu’au début de la saison, mais il sera là. Ce n’est pas une question d’attitude. C’est une question de contexte des matchs. C’est une question de début de saison. » Alonso a donc promis du temps de jeu à Estêvão et en a profité pour affirmer qu’un départ en janvier, même sous la forme d’un prêt, n’était pas envisagé. « Non, non, non. Il n’y a aucune discussion à ce sujet. » C’est dit !