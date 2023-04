LdC, Real Madrid : le geste polémique de Thibaut Courtois

La suite après cette publicité

Encore déterminant ce mardi soir lors de la victoire du Real Madrid face à Chelsea (0-2, 0-4 score cumulé), en quart de finale retour de Ligue des Champions, Thibaut Courtois a confirmé qu’il était certainement le meilleur gardien de la planète. Hué sans relâche par les supporters de Chelsea, le gardien de but belge n’a pas pour autant donné la sensation d’être déstabilisé, et en a même profité pour se montrer chambreur.

Après un arrêt spectaculaire et décisif réalisé juste avant la pause devant Marc Cucurella (45+1e), lorsque le score était encore vierge, le portier de 30 ans est allé chercher le ballon derrière son but en embrassant ostensiblement l’écusson du Real Madrid devant les supporters des Blues. Un geste qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, d’autant que Courtois était passé par le CFC entre 2014 et 2018.

