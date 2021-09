Arsenal : Mikel Arteta passe la meilleure semaine de sa carrière d'entraîneur

Bonnes comme mauvaises, les séries sont faites pour être interrompues. Avec une victoire précieuse à domicile face au promu Norwich samedi (1-0), Arsenal a non seulement glané ses premiers points de la saison mais a également ouvert son compteur buts en championnat après quatre matchs de disette grâce à son buteur gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Un succès qui met du baume au cœur de son entraîneur espagnol Mikel Arteta, qui se rappellera de ces derniers jours.

«Pour moi, c'est la meilleure semaine ou les 10 meilleurs jours de ma carrière dans ce secteur. Je ne dis pas que c'était le plus facile, mais je suis arrivé au match aujourd'hui avec une vraie émotion à l'intérieur parce que vous apprenez beaucoup dans les moments difficiles, avec qui vous êtes. Dans les moments difficiles, quand vous voyez les gens, le niveau d'organisation et les fans que nous avons. Du sommet du club à tous ceux qui travaillent avec nous en tant qu'équipe, je ne peux pas être plus fier de ce que nous avons fait», a-t-il déclaré au micro de Sky Sports après la rencontre.