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OL : Eagle Football dépose plainte contre X après une enquête sur la gestion de Textor

Par Kevin Massampu
1 min.
John Textor et Michele Kang @Maxppp

Eagle Football Group passe à l’attaque. Ce lundi, la holding propriétaire de l’OL a annoncé avoir déposé une plainte contre X auprès du procureur de la République de Lyon après un audit interne sur la gestion du club lyonnais entre mai 2023 et juin 2025, sous les ordres de John Textor.

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Selon le communiqué, cette plainte vise des faits présumés d’« abus de biens sociaux, présentation et publication de comptes infidèles » ainsi que de « diffusion d’informations trompeuses sur le marché ». L’audit évoque aussi des « flux financiers de plusieurs centaines de millions d’euros » réalisés sans justification économique claire et dans un contexte de fortes difficultés de trésorerie. Eagle Football dénonce également une « désorganisation délibérée des activités de l’entreprise » et une « opacité systématique dans la gestion financière » du club rhodanien.

Pub. le - MAJ le
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