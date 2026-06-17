Brest : le témoignage poignant de Chardonnet après le décès d’Eric Roy

Le choc est total dans le monde de la Ligue 1. Si tout le monde avait remarqué que l’état de santé du coach brestois s’était dégradé, Eric Roy n’avait jamais évoqué publiquement sa maladie. C’est sa famille qui a annoncé son décès ce mercredi, des suites d’un cancer du pancréas, qu’il avait même caché à la plupart de son effectif, comme le raconte son capitaine à Brest, Brendan Chardonnet.

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« C’est compliqué de trouver les mots, de savoir quoi dire, mis à part le remercier pour tout ce qu’il a fait pour nous tous. C’est très compliqué de parler », a-t-il commencé par dire au micro de RMC. « On le savait, on l’avait tellement remarqué sur son visage et sa forme physique sur ces deux derniers mois. Je ne suis pas sûr que tout le monde était au courant. Il a toujours voulu masquer sa maladie. Il en a jamais parlé au groupe officiellement. C’est quelqu’un qui était très pudique et ne voulait jamais se plaindre. En off, on était au courant. Pour la première fois, fin mars-début avril, il nous a réunis, les cadres, pour nous dire que c’était compliqué pour lui. »