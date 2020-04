Le FC Barcelone est finalement prêt à sacrifier Ousmane Dembélé

Tout est à vendre ou presque. La situation financière du FC Barcelone est jugée pour le moins inquiétante par différents acteurs, dont les opposants à l'actuel président Josep Maria Bartomeu, qui devra remettre les clés du club à un successeur l'année prochaine. Ce n'est pas un hasard si les rumeurs s'accumulent les derniers jours sur certains éléments poussés vers la sortie. La presse espagnole arguait même que seuls trois joueurs étaient considérés comme intransférables, à savoir Lionel Messi, Marc-André Ter Stegen et Frenkie de Jong.

Selon le Daily Telegraph, le FC Barcelone a fait savoir à plusieurs clubs européens qu'ils étaient disposés à échanger un grand nombre de joueurs dans le but de réaliser des transferts cet été. Sans surprise, on retrouve des éléments sur lesquels le Barça ne compte plus comme Philippe Coutinho ou Nelson Semedo. Mais cela concerne également des joueurs comme Samuel Umtiti, Ivan Rakitic, ou plus récemment Arthur Melo, pour lequel des négociations ont été autorisées avec la Juventus Turin.

Ousmane Dembélé en monnaie d'échange

Le Daily Telegraph ajoute qu'Ousmane Dembélé fait bien partie des joueurs qui seront proposés dans des échanges cet été. Le Français âgé de 22 ans, sous contrat jusqu'en 2022, s'était de nouveau blessé sérieusement début février, mettant un terme prématuré à sa saison. Il s'écrivait alors en Espagne que le Barça n'était pas pour autant prêt à le céder cet été et qu'il le considérait toujours comme un futur élément fort.

Ce n'est plus le cas, d'autant que face au manque de liquidités, le club catalan va privilégier les échanges de joueurs cet été, à l'image de ce qu'il avait fait en 2009 avec Samuel Eto'o + une somme d'argent (alors estimé à 45 M€) pour récupérer Zlatan Ibrahimovic, ou de ce qu'il avait tenté l'été dernier avec le PSG pour récupérer Neymar. Les clubs européens savent donc qu'ils pourront venir réclamer un ou plusieurs joueurs en cas d'intérêt du Barça pour l'un des leurs.