Roberto De Zerbi annonce que Tottenham prépare une nouvelle bombe pour son mercato

Sauvé de justesse de la relégation, Tottenham avait promis à Roberto De Zerbi de lui construire une équipe qui lui éviterait de revivre une pareille fin de saison. Et les dirigeants londoniens ont tenu parole. Sandro Tonali (108 M€), Mateus Fernandes (99 M€), Jan Paul van Hecke (60 M€), Marcos Senesi (libre), Andrew Robertson (libre) et Martin Dubravka (libre) ont ainsi été recrutés pour un total de 267 M€.

La suite après cette publicité

Des dépenses XXL compensées en partie par les ventes de Luka Vuksovic (54 M€ à Brighton), Will Lankshear (11,7 M€ à Middlesbrough), Alejo Veliz (9 M€ à Bahia) et Alfie Devine (5 M€ à Preston NE) qui ont rapporté environ 81 M€. Et alors que les Spurs poursuivent leur présaison en Australie, Roberto De Zerbi a confié, dans des propos relayés par The Athletic, que Tottenham travaille dur pour réaliser un nouveau transfert XXL dans le sens des arrivées.

La suite après cette publicité

Ce n’est pas Savinho

« Le marché des transferts n’est certainement pas terminé. Nous avons mené à bien 60 % de notre projet sur le marché des transferts. Maintenant, nous avons une autre « bomba » en vue. Je l’espère, mais ce n’est pas encore fait, c’est certain. » Quel est donc ce transfert surprise que préparent les Londoniens ? The Athletic nous met l’eau à la bouche, car le média explique qu’il ne s’agit pas de Savinho. « Cette « bombe » devrait être distincte de la poursuite du dossier Savinho et concerne un autre renfort offensif majeur. » Les Spurs pourraient donc enrôler Savinho plus leur autre recrue XXL. De quoi ravir un De Zerbi fan du mercato.

« Sur le marché des transferts, quand je veux un joueur, je deviens comme un requin. Impossible de dire non. J’adore travailler sur le marché des transferts. Ce n’est pas une pression ; c’est l’un des aspects les plus agréables de mon travail, de mon métier. La liste des joueurs pour le marché des transferts avait été établie avant mon arrivée à Tottenham. Car après Marseille, j’ai discuté avec Vinai (Venkatesham, PDG) et avec Johan Lange (directeur sportif), mais je ne voulais pas venir plus tôt, car j’avais souffert lors de mon départ de Marseille. Mais avec Johan, nous travaillions déjà sur ce projet. Ainsi, bon nombre des joueurs que vous voyez actuellement sur le terrain ont été repérés dès mars, mi-mars. Et puis, en général, quand on travaille avec les joueurs, on peut changer d’avis, que ce soit sur leurs qualités humaines, leur personnalité ou leurs qualités techniques, car beaucoup de joueurs sont différents de ce que j’imaginais. »