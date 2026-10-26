Ballon d’Or : la réaction de Nasser al-Khelaïfi

Sacré club de l’année à la cérémonie du Ballon d’Or, pour la deuxième année consécutive, le Paris Saint-Germain a logiquement bénéficié de son statut de double champion d’Europe en titre pour devancer ses rivaux. À l’issue de la soirée, le président Nasser al_Khelaïfi a publié un communiqué pour se féliciter du succès du club de la capitale.

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« C’est une immense fierté pour le Paris Saint-Germain de recevoir ce prix de Club de la saison pour la deuxième année consécutive. Ce trophée récompense le travail acharné et les standards élevés de tous les membres du Club, de notre entraîneur Luis Enrique et son staff à notre Conseiller sportif Luis Campos, en passant par nos joueurs et toutes celles et ceux qui œuvrent sans relâche chaque jour pour que le Paris Saint-Germain grandisse et rayonne. Voir autant de nos joueurs distingués ce soir est un honneur, mais c’est aussi le reflet de ce qui fait notre force : un collectif uni derrière une ambition commune. Je souhaite également saisir cette occasion pour remercier nos supporters, dont le soutien et la passion nous accompagnent à chaque étape. Nous continuons de construire ce projet sur le long terme avec patience et détermination, et nous poursuivrons notre avancée avec la même passion afin de faire rayonner le Club, Paris et la France dans le monde entier. »