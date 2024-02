Emmanuel Macron décore Jean-Michel Aulas

Président de l’Olympique Lyonnais de 1987 à 2023, Jean-Michel Aulas a rendu son tablier au début de l’été dernier. Avec 76 trophées récoltés durant son mandat, l’homme de 74 ans a marqué de son empreinte le club rhodanien. Et lundi, il a été récompensé par Emmanuel Macron. Ce dernier a qualifié Aulas de «roi des présidents», de «bâtisseur d’exception», et l’a décoré de l’ordre honorifique. Et comme le souligne le journal Le Progrès, le Président de la République française a tenu des mots très élogieux envers l’ancien patron de l’OL.

«Vous êtes de ceux qui offrent un club, des trophées et une équipe à leur ville, des vibrations et des champions à un pays tout entier», a d’abord déclaré Emmanuel Macron. «En quarante années de passion, d’abnégation, d’initiatives visionnaires, vous avez été l’artisan d’un modèle, d’un modèle d’abord lyonnais, mais d’un modèle français. Lyon vous doit beaucoup, l’OL vous doit infiniment, le foot et le sport français vous doivent aussi énormément», a-t-il détaillé ensuite. Un discours bien accueilli par Jean-Michel Aulas.