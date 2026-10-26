La presse européenne annonce un Ballon d’Or historique, la masterclass de Cucurella contre Lamine Yamal choque l’Espagne

Ballon d’Or plus indécis que jamais

Vous le savez tous, ce soir, c’est le grand soir. La cérémonie du 70e Ballon d’Or de l’histoire a lieu ce lundi à Londres et le suspense reste total. C’est d’ailleurs l’avis de la plupart des médias européens. « Le Ballon d’Or le plus indécis de l’histoire », explique Le Figaro, qui tente de trouver un favori en mettant en exergue les trois critères. Même ambiance au Parisien : « serré comme jamais ». Le journal francilien aimerait forcément voir un joueur du PSG triompher pour la deuxième fois consécutive, après Ousmane Dembélé. Et le choix ne manque pas parmi les nommés. Mais soyons sérieux, hormis Dembélé, Kvaratskhelia et, peut-être, Fabián Ruiz, aucun d’entre eux n’a la moindre chance. Les grands favoris s’appellent Kylian Mbappé, Harry Kane et Lamine Yamal. À leur manière, ils ont marqué cette saison de football, par leurs buts pour les deux premiers et par sa magie pour le dernier, mais aussi par son palmarès et sa Coupe du monde. Même s’il n’a pas eu le rendement attendu au Mondial, Lamine Yamal est bel et bien champion du monde et ce trophée pèsera forcément dans la balance. En attendant, le « mystère de Londres » reste entier, comme l’écrit L’Équipe. Contrairement aux éditions précédentes, le vainqueur n’est pas encore au courant : il le découvrira en même temps que tout le monde, au moment de l’annonce.

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Marc Cucurella a dompté Lamine Yamal

Le Real Madrid a remporté le premier Clasico de la saison sur la pelouse du Barça, et Lamine Yamal est passé à côté de son match. Il était très attendu après sa prestation moyenne au Parc des Princes, mais il a encore déçu. Le journal AS illustre cette situation avec Marc Cucurella, qui a fait vivre un petit calvaire à son compatriote. « Cucurella a aigri la vie de Lamine comme peu de footballeurs en sont capables en ce moment. Ils ont passé de nombreuses heures ensemble et le latéral gauche semblait avoir même étudié le rythme cardiaque de l’attaquant du Barça », peut-on lire dans le journal espagnol. Hormis une grosse occasion manquée en première période, Lamine Yamal n’a rien eu à se mettre sous la dent, en raison du marquage impeccable, et souvent à la limite, de Cucurella. « Un Clasico à oublier pour Lamine Yamal », ajoute AS. Marc Cucurella le savait bien : pour stopper un tel joueur, il faut parfois franchir les limites et espérer que cela passe aux yeux de l’arbitre. Et c’est ce qui s’est passé hier. Toujours sur ses côtes, souvent à la limite et parfois un peu excessif, il n’a jamais été sanctionné. Marc Cucurella a montré pourquoi le Real Madrid lui avait fait confiance.

Pierre Sage toujours plus proche d’un licenciement…

Crystal Palace n’y arrive toujours pas. Pierre Sage et Michael Carrick pourraient discuter autour d’un verre, tant ils ont de points communs au vu de leurs difficultés respectives… Crystal Palace a encore perdu, cette fois à domicile, sur le score de 2-0 face à Newcastle. « Pierre Sage regarde le baril », écrit la presse anglaise. Les Eagles occupent la 17e place du championnat et l’avenir de l’ancien entraîneur lensois est plus que jamais en danger. Quelques mois seulement après son arrivée, Pierre Sage n’a jamais semblé aussi proche de la sortie.