Ronaldinho dévoile où il veut voir jouer Kylian Mbappé

Interviewé par Prime Video, l’ancien milieu offensif brésilien Ronaldinho a évoqué le buteur du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. L’ancien Parisien a notamment expliqué que le Français de 23 ans pouvait prétendre au Ballon d’Or cette année mais aussi qu’il aimerait que l’international tricolore prolonge avec le club de la capitale. L’ancien joueur de la Seleçao a également déclaré qu’il aurait adoré évoluer au côté de l’attaquant du PSG.

« Le Ballon d’Or ? Mbappé parce qu’il joue vraiment bien. J’aurais adoré jouer avec lui parce que je pense que nos caractéristiques se seraient complétées. J’ai toujours aimé faire des passes pour des joueurs rapides. Je pense qu’avec sa vitesse, nous nous serions très bien entendus. Il a tout pour réussir à Paris. A mon époque, ce n’était pas le cas. Le club fait désormais jeu égal avec les plus grands. Il peut devenir le meilleur joueur du monde et gagner la Ligue des champions en jouant au Paris Saint-Germain. Ce serait bien de le voir rester ici et gagner la Ligue des champions ici », a dit Ronaldinho au sujet de Mbappé, qui a inscrit 32 buts et délivré 22 passes décisives en 40 matches cette saison.